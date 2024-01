O lucro líquido em 2023 foi, no entanto, inferior ao previsto (972 milhões de francos) pelos analistas inquiridos pela agência de notícias suíça AWP, uma vez que as vendas foram afetadas por um franco suíço forte.

As vendas, por sua vez, aumentaram 5,2% em 2023, para 7.900 milhões de francos, tendo saído em linha com as previsões dos analistas.

Excluindo os efeitos das taxas de câmbio, o aumento homólogo observado foi de 12,6%, salienta a agência Bloomberg.

"A rápida erosão das principais moedas em relação ao franco suíço não pôde ser compensada pelos contínuos ajustamentos de preços", afirma a Swatch em comunicado.

O "impacto cambial extremamente negativo (...) pesou sobre a rendibilidade", salienta o comunicado.

Na Ásia, as vendas da Swatch registaram um crescimento homólogo em 2023 de dois dígitos na China, Hong Kong, Macau, Tailândia, Índia e no Japão.

A empresa refere que a "forte tendência de crescimento continuou" na América do Norte, com as marcas Omega, Tissot e Swatch a "baterem recordes".

A Swatch apresentou um crescimento de apenas um dígito na Europa, mas as vendas "dispararam" na Suíça, onde aumentaram mais de 30%, segundo o fabricante suíço.

O grupo "antecipa excelentes oportunidades para um maior crescimento nas moedas locais em 2024", com a Omega a ganhar publicidade como cronometrista oficial dos Jogos Olímpicos de Paris.

