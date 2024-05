Este resultado marca o melhor início de ano dos últimos 13 anos, embora num contexto de taxas de juro elevadas, refere o banco alemão em comunicado, adiantando que as receitas cresceram 3% até março, para 2.747 milhões de euros.

As taxas de juro mais elevadas e o aumento da atividade dos seus clientes compensaram as novas provisões para riscos legais de empréstimos em francos suíços feitos sua filial polaca mBank, adianta.

Especificamente, os juros renderam ao banco alemão 2.126 milhões de euros, mais 9,2% do que no mesmo trimestre do ano anterior, enquanto as receitas de taxas e comissões cresceram 0,5% para 920 milhões de euros.

O resultado operacional do banco aumentou 23,8% no primeiro trimestre, para 1.084 milhões de euros, dos quais 505 milhões corresponderam a pequenas empresas e 606 milhões a clientes corporativos.

Além disso, os custos baixaram para 1.600 milhões de euros, contra 1.700 milhões em termos homólogos, apesar da pressão inflacionista e dos aumentos salariais.

O Commerzbank melhorou a sua rentabilidade e o valor para os acionistas, com um retorno sobre o capital tangível (RoTE) de 10,5%, acima dos 8,3% observado no ano anterior, lê-se no comunicado.

