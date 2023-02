Sem resultados não recorrentes, o lucro contabilizado no ano passado pelo BNP Paribas cresceu 19% em termos homólogos, justifica o banco em comunicado.

O resultado operacional, por sua vez, teve um aumento homólogo de 12,7% no ano passado, para 13.752 milhões de euros, enquanto a rentabilidade dos fundos próprios se situou em 10,2%.

Já as receitas aumentaram 9% em valores absolutos, para 50.419 milhões de euros, face ao ano anterior, e subiram 6,6% com base em dados equivalentes, isto é, descontando o efeito das variações cambiais e o efeito das fusões e aquisições.

No quarto trimestre de 2022, o lucro caiu 6,7% em relação a igual período do ano anterior, devido à queda dos resultados não recorrentes, justificou o banco no comunicado citado, adiantando que sem este efeito o lucro no período em análise aumentou 7,3%.

O presidente executivo do BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé, considerou, a propósito do desempenho financeiro do banco, que 2022 teve "um resultado muito bom" que reflete a "posição única [do banco] enquanto líder europeu que aposta em plataformas líderes para acompanhar o dinamismo dos clientes", além das suas capacidade para se adaptar e apoiar economia.

O banco francês fixou ainda como objetivo anual alcançar um lucro de "mais de 9%" entre 2022 e 2025.

