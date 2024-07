No segundo trimestre do ano, o lucro aumentou 38% face ao mesmo período de 2023 (37% em termos constantes), para 2.794 milhões de euros, "devido ao forte dinamismo da atividade", refere o BBVA em comunicado.

"O crédito cresceu 10,7% em euros constantes, em termos homólogos, com um contributo significativo dos empréstimos a empresas", refere o grupo, acrescentando que "a rentabilidade (ROTE) atingiu uns notáveis 20% e o rácio de eficiência, de 39,3%, atingiu a sua melhor marca histórica".

O presidente executivo, Onur Genç, citado pela agência Efe, qualificou o trimestre como "excecional" e acrescentou que o banco, que está em processo de aquisição do Banco Sabadell, cumprirá os objetivos definidos para o período 2021-2024.

"Acreditamos plenamente no êxito da união com o Banco Sabadell, que dará lugar a uma entidade mais forte e rentável, com maior capacidade para acompanhar famílias e empresas nos seus projetos futuros", acrescentou.

Os depósitos dos clientes cresceram 7,1% e totalizaram 430.984 milhões de euros.

CSJ // SB

Lusa/Fim