O resultado é positivo apesar do efeito negativo do aumento do custo das matérias-primas e da escassez de semicondutores, sublinhou o construtor automóvel, em comunicado.

O lucro operacional líquido (ebit) registou, por sua vez, um aumento homólogo de 10%, para 22,3 mil milhões de coroas suecas (1,97 mil milhões de euros).

Quanto às vendas líquidas, estas totalizaram 330,1 mil milhões de coroas suecas (29,1 mil milhões de euros), representando um aumento de 17% face ao ano anterior.

No entanto, a Volvo Cars vendeu 615.121 carros em 2022, menos 12%, devido a constrangimentos de produção causados por restrições ligadas à pandemia da covid-19 na China e à falta de semicondutores.

A venda de veículos elétricos triplicou, respondendo por 11% das vendas no ano passado, enquanto a de veículos recarregáveis como um todo chegou a um terço do total.

Em dezembro, a empresa sueca indicou que a produção tinha atingido um novo máximo com 72 mil veículos, dos quais 42% recarregáveis e 21% totalmente elétricos.

O conselho de administração não propôs qualquer distribuição de dividendos este ano para direcionar recursos para a transformação da empresa e a estratégia de crescimento.

Este ano, a Volvo Cars disse esperar um "aumento sólido", acima de 10%, nas vendas, com uma subida ainda maior da percentagem de veículos elétricos, desde que não haja interrupções significativas na cadeia de fornecimento.

