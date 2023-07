O volume de negócios do grupo, que inclui marcas como Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Bentley ou Porsche, cresceu 18,2% no semestre, para 156.257 milhões de euros, aumento atribuído ao crescimento das vendas na Europa e na América do Norte, mas também sustentado na venda de modelos a preços mais altos.

O resultado operacional totalizou 13,9 mil milhões de euros, com uma margem correspondente de 8,9%.

A nível automóvel, nos primeiros seis meses do ano as marcas do grupo fabricaram 4,69 milhões de automóveis (+12,8%), fecharam 4,45 milhões de vendas (+11,0%) e entregaram 4,37 milhões de veículos (+12,8%).

Entre os veículos elétricos a bateria, as entregas aumentaram "cerca de 50% no primeiro semestre de 2023, representando 7,4% do total".

No comunicado hoje divulgado, o grupo confirmou ainda as previsões de entregas para o ano de 2023, revendo em baixa a estimativa anterior de 9,5 milhões para entre 9,0 e 9,5 milhões de unidades.

A Volkswagen anunciou hoje que vai adquirir uma participação de 4,99% da marca chinesa Xpeng, por 630 milhões de euros, devendo as marcas desenvolver, em conjunto, dois modelos elétricos para o mercado chinês, que devem começar a ser produzidos em 2026.

