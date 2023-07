O lucro operacional líquido ajustado, que exclui itens não recorrentes, por seu turno, caiu 37% para 12.575 milhões de dólares, devido ao impacto dos preços mais baixos dos hidrocarbonetos, esclareceu a petrolífera francesa em comunicado divulgado hoje.

O preço médio do barril de petróleo bruto Brent no primeiro semestre deste ano foi de 79,7 dólares, menos 26% que no mesmo período do ano passado, enquanto a queda do preço do gás nas principais plataformas mundiais se situou entre 51% e 58%.

As margens de refinação, por sua vez, caíram 36% no período em análise.

