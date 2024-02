O resultado líquido ajustado, isto é, descontando as rubricas não recorrentes, fixou-se em 23.200 milhões de dólares, uma queda homóloga de 36% em 2023, refletindo sobretudo o impacto da descida dos preços dos hidrocarbonetos, refere a petrolífera francesa em comunicado.

A TotalEnergies referiu também que a produção global de hidrocarbonetos caiu 10% em 2023, para 2,483 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, face ao ano anterior.

No que respeita à produção de petróleo, observou-se um aumento de 6% em 2023, para 1,307 milhões de barris por dia, enquanto que no caso da produção de gás se verificou uma queda de 25% no ano passado, para 1,095 milhões de barris de petróleo equivalente.

