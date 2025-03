"Apesar de resultados financeiros mais baixos (-20,7 milhões de euros) fruto do aumento do custo médio da dívida, o resultado líquido superou o do ano anterior, tendo registado um valor de 152,5 milhões de euros (+2,2%)", indicou, em comunicado, a empresa.

Para esta evolução contribuíram os impactos fiscais positivos e o reconhecimento de 5,6 milhões de euros relativos à CESE -- Contribuição Extraordinária sobre o Setor Energético, depois de o Tribunal Constitucional ter decidido favoravelmente a dois recursos apresentados no segmento do gás.

