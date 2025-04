Entre janeiro e março, a receita da Pfizer cedeu 8% para 13.715 milhões de dólares (12.054 milhões de euros).

A descida é justificada com a quebra nas vendas do medicamento contra a covid-19 Paxlovid.

No âmbito do seu programa de redução de custos, a Pfizer tinha estimado uma poupança líquida de, aproximadamente, 4.500 milhões de dólares (3.955 milhões de euros) até ao final do corrente ano.

Até ao final de 2027, a empresa espera uma poupança adicional de 1.200 milhões de dólares (1.055 milhões de euros).

"Continuamos a trabalhar com foco e disciplina nas nossas prioridades estratégicas, incluindo o reforço da nossa investigação [...] e o aumento da produtividade", afirmou, citado em comunicado, presidente da Pfizer, Alberto Bourla.

