A receita em 2024 atingiu 63.627 milhões de dólares, mais 7% em relação ao exercício anterior.

No último trimestre do ano, a empresa conseguiu um lucro líquido de 410 milhões de dólares, face às perdas de 3.369 milhões de dólares que tinha registado no mesmo trimestre do ano anterior e uma receita de 17.763 milhões de dólares, mais 22%.

Os números do último trimestre superaram as expectativas dos investidores devido em grande parte a uma procura acima do esperado de produtos relacionados com a covid-19.

De acordo com a CNBC, estes resultados encerram um ano crítico para a Pfizer, que tenta cortar os custos enquanto recupera da rápida diminuição do seu negócio de vacinas contra a covid-19.

"O ano de 2024 foi sólido quanto à execução e desempenho da Pfizer, cumprimos ou superámos os nossos compromissos estratégicos e financeiros, fortalecemos a empresa e, o mais importante, chegámos a milhões de doentes com os nossos medicamentos e vacinas", indicou em comunicado Albert Bourla, líder da farmacêutica.

