A redução foi provocada sobretudo pelos resultados do segundo trimestre, em que a petrolífera obteve um lucro de 5,3 mil milhões de euros, uma queda de 47,1% face ao mesmo período de 2022.

A empresa, controlada pelo Estado mas com ações negociadas nas bolsas de São Paulo, Nova Iorque e Madrid, atribuiu a forte queda dos lucros à descida de 25,8% do preço do petróleo.

Os preços do petróleo nos mercados internacionais caíram de uma média de 107,6 dólares (98,21 euros) por barril de Brent na primeira metade de 2022 para 79,8 dólares (72,83 euros) por barril este ano.

A redução obrigou a empresa a baixar os preços internos dos combustíveis no Brasil em 14,5% na primeira metade do ano.

Com a redução dos preços dos produtos, a receita bruta da gigante petrolífera caiu 19,6% no primeiro semestre, para 49,8 mil milhões de dólares (45,4 mil milhões de euros).

"As receitas com a venda de derivados no mercado interno caíram 13% no segundo trimestre, devido à redução média de 17% dos preços dos combustíveis no Brasil, acompanhando a queda dos preços internacionais", refere a petrolífera, num comunicado.

Este efeito negativo, acrescentou a empresa, "foi parcialmente compensado pelo aumento dos volumes vendidos" no segundo trimestre.

Os investimentos da Petrobras aumentaram 18,2%, cifrando-se em 5,7 mil milhões de dólares (5,2 mil milhões de euros) nos primeiros seis meses deste ano, como resultado da nova política da empresa de privilegiar os investimentos em detrimento da distribuição de dividendos aos acionistas.

A política foi adotada a partir da tomada de posse como Presidente do Brasil, em 01 de janeiro, de Luiz Inácio Lula da Silva, um crítico dos dividendos milionários da empresa aos seus acionistas, na sua maioria estrangeiros.

No balanço, a empresa destacou ainda que na primeira metade do ano produziu uma média recorde de 3,71 milhões de barris de petróleo e gás natural por dia, um aumento de 3,1% em relação ao mesmo período de 2022.

Apesar do aumento da produção, o volume de vendas no mercado interno na primeira metade caiu 4,8%, para uma média de 2,93 milhões de barris por dia, e as exportações caíram 1,7% , para 756 milhões de barris por dia.

A Petrobras obteve um lucro líquido de 188,3 mil milhões de reais (cerca de 34,1 mil milhões de euros) em 2022, um valor recorde que representou um aumento de 76,6%.

MIM // VQ

Lusa/Fim