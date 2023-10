Nos primeiros nove meses deste ano, o lucro líquido ajustado foi de 6.660 milhões de euros, menos 38% face a idêntico período do ano passado, enquanto o lucro operacional ajustado foi de 11.036 milhões de euros, menos 32% em termos homólogos, refere a ENI em comunicado.

Os investimentos líquidos, por sua vez, atingiram os 6.727 milhões de euros, o que se traduziu num aumento homólogo de 23%, sendo que em 30 de setembro o grupo apresentou uma divida líquido de 8.679 milhões de euros, ou seja, um aumento de 35%.

Quanto aos resultados do terceiro trimestre deste ano, o lucro cifrou-se em 1.916 milhões de euros, menos 67% em termos homólogos, enquanto o lucro ajustado foi de 1.818 milhões de euros, inferior em 51% face ao mesmo trimestre do ano anterior.

O lucro operacional ajustado no terceiro trimestre foi de 3.265 milhões de euros, menos 47% que entre julho e setembro do ano passado, lê-se no comunicado.

JS // MSF

Lusa/Fim