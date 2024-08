O Galaxy Entertainment Group registou um lucro de 4,39 mil milhões de dólares de Hong Kong (511,6 milhões de euros) entre janeiro e junho.

A empresa tinha regressado em 2023 a terreno positivo, após três anos de prejuízos devido às restrições impostas em Macau à entrada de turistas no âmbito da política "zero covid".

A Galaxy anunciou lucros antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) de 6,01 mil milhões de dólares de Hong Kong (700,4 milhões de euros), mais 37,2% do que na primeira metade de 2023.

O presidente do Galaxy, Lui Che Woo, sublinhou que os três hotéis operados pelo grupo tiveram "uma ocupação de praticamente 100%" durante todo o primeiro semestre do ano, de acordo com um comunicado enviado à bolsa de valores de Hong Kong.

Macau recebeu 16,7 milhões de visitantes entre janeiro e junho, mais 43,6% em termos anuais, o que ajudou os hotéis e pousadas da região semiautónoma chinesa a atingirem uma taxa de ocupação média de 84%, mais 6,1 pontos percentuais do que em igual período de 2023.

O setor do jogo de Macau fechou a primeira metade de 2024 com receitas totais de 113,8 mil milhões de patacas (13,1 mil milhões de euros), mais 41,9% do que no mesmo período do ano passado e 76,1% do montante registado no mesmo período de 2019, antes do início da pandemia da covid-19.

Lui Che Woo disse que a empresa continua a avançar na construção da quarta fase do empreendimento Galaxy Macau, com "um forte foco [nas atividades] não-jogo, visando principalmente o entretenimento [e] as instalações familiares".

A aposta em elementos não jogo e em visitantes estrangeiros foram algumas das exigências das autoridades de Macau para a renovação por 10 anos das licenças das seis concessionárias a operar no território, que entraram em vigor a 01 de janeiro de 2023.

VQ // EJ

Lusa/Fim