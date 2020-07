Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a NOS refere que o resultado líquido no período foi de 35 milhões de euros no semestre, o que compara com 90,2 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2019, o que representa uma queda de 61,2%.

"A queda nos resultados explica-se pelos efeitos da pandemia covid-19, pelo aumento de custos não recorrentes, nomeadamente o aumento de provisões para fazer face ao aumento de dívidas incobráveis, efetuada no primeiro trimestre, entre outros", lê-se no comunicado.

