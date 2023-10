A redução do lucro foi penalizada por um menor volume de operações de compra e fusão em Wall Street.

Em comunicado, a empresa com sede em Nova Iorque indicou que a sua faturação acumulada até 30 de setembro ascendeu a 41.247 milhões de dólares, mais 1% em relação ao mesmo período de 2022.

No terceiro trimestre, a Morgan Stanley registou uma redução nos lucros de 9% para 2.408 milhões de dólares, apesar de a sua faturação ter aumentado 2% para 13.273 milhões de dólares.

As contas indicam que as receitas trimestrais do negócio da banca de investimento registaram uma contração de 27% para 938 milhões de dólares, o que se deve em parte à queda nas receitas de comissões que cobra aos seus clientes em operações de compra e fusão.

As maiores receitas da Morgan Stanley vieram da gestão de património (6.404 milhões de dólares), principal área de negócios da empresa, que depende mais de Wall Street do que de empréstimos e outros serviços bancários tradicionais.

