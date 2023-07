As receitas da multinacional norte-americana de produtos farmacêuticos e de cosmética ascenderam a 50.276 milhões de dólares até junho, um acréscimo de 6% face a igual período do ano anterior, sendo que reviu em alta a perspetiva de lucro para o final de 2023.

No segundo trimestre do ano fiscal em curso, as vendas homólogas aumentaram em 6,3%, para 25.530 milhões de dólares, sendo que o lucro cresceu 6,9% para 5.144 milhões de dólares.

Este trimestre foi o primeiro nos Estados Unidos sem vendas de vacinas contra a pandemia de covid-19 fabricadas pela Johson&Johnson, mas mesmo assim as vacinas geraram 285 milhões de dólares em receitas internacionais.

O presidente executivo da empresa, Joaquin Duato, considerou que o segundo trimestre teve resultados "sólidos".

"Estamos a entrar na segunda metade do ano numa posição de força com numerosos catalisadores, incluindo o facto de nos tornarmos uma empresa especializada em dois setores, centrada na inovação farmacêutica e de tecnologia médica, além de fornecermos dispositivos para cirurgia, ortopedia e visão", salientou o gestor.

