"No final do primeiro semestre de 2023, o grupo IP apresenta um resultado líquido positivo de 3,5 milhões de euros, que compara com o resultado líquido positivo de 32,4 milhões de euros registado em igual período de 2022", lê-se no relatório enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado operacional do grupo é de 95 milhões de euros, um decréscimo de 24,3 milhões de euros face ao mesmo período de 2022, "justificado essencialmente pela redução dos rendimentos 'core', nomeadamente 17 milhões de euros da Consignação Serviço Rodoviário (CSR) e dois milhões de euros da tarifa ferroviária".

Por sua vez, o resultado financeiro teve um desagravamento de seis milhões de euros.

Entre janeiro e junho, o volume de investimento do grupo ascendeu a 227 milhões de euros, mais 35% face aos primeiros seis meses de 2022.

A IP destacou a execução global dos investimentos do programa Ferrovia 2020, que se fixou em 166 milhões de euros, um ganho de 26% relativamente ao mesmo período do ano passado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) representou, no período em análise, 230 milhões de euros.

No acumulado de 2022, o EBITDA da IP tinha sido de 507 milhões de euros.

"As vendas e serviços prestados apresentaram um crescimento de 24 milhões de euros (+4%) face ao período homólogo, tendo atingido os 572 milhões de euros, devido principalmente à evolução positiva da receita das portagens (+22 milhões de euros)", detalhou em comunicado.

Já os gastos operacionais, excluindo amortizações e depreciações, foram de 415 milhões de euros, um agravamento de 50 milhões de euros face ao primeiro semestre de 2022, que é justificado, sobretudo, pelo aumento dos gastos associados ao investimento rodoferroviário (34 milhões de euros).

No final de junho, a dívida financeira do grupo somou 3.988 milhões de euros, menos 27 milhões de euros.

PE // JNM

Lusa/Fim