Em comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores Mobiliários (CNMV) espanhola, citado pela EFE, a elétrica informou que o resultado operacional bruto cresceu 13,2% para 10.783 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, incluindo o impacto anual do imposto (1,2%) sobre vendas em Espanha, de 213 milhões, e outros efeitos menores, como o aumento da tarifa hidroelétrica e dos gastos com a tarifa social.

A empresa melhorou as previsões de lucro para 2023 para dois dígitos, excluindo quaisquer ganhos de capital adicionais provenientes de rotações de ativos.

Relativamente aos dividendos, a Iberdrola anunciou que vai aumentá-lo em 11% para 20 cêntimos por ação.

