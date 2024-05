Em comunicado, a holding da Porsche, informou que os investimentos realizados na Porsche e na Volkswagen renderam à empresa 1.132 milhões de euros, valor inferior em 16,8% em termos homólogos, devido à queda da redução da contribuição da Volkswagen para a Porsche SE.

Concretamente, as receitas de dividendos gerados pelo investimento da 'holding' na Volkswagen, recuaram menos 24,3% até março, para 1.011 milhões de euros, enquanto no caso da Porsche AG atingiram os 121 milhões de euros, contra 24 milhões no mesmo trimestre do ano anterior.

Nos primeiros três meses deste ano, a dívida líquida do grupo empresarial manteve-se praticamente inalterada nos 5.800 milhões de euros, contra 5.700 milhões de euros em idêntico período do ano precedente.

A Porsche SE confirmou as previsões para o final de 2024, esperando obter um lucro entre 3.800 milhões a 5.800 milhões de euros, bem como reduzir a dívida líquida para um valor entre 5.000 a 5.500 milhões de euros.

A holding Porsche SE apurou estes resultados financeiros depois da Porsche AG ter registado uma descida de 34,1% no lucro no primeiro trimestre deste ano, para 927 milhões de euros, enquanto os lucros da Volkswagen caíram 22,4% para 3.266 milhões de euros no período em análise.

