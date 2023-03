Em 2021, a Porsche SE registou um lucro líquido homólogo de 4,6 mil milhões de euros, devido ao resultado líquido obtido pelo fabricante automóvel Volkswagen.

A Porsche SE referiu ainda em comunicado que a sua participação no grupo Volkswagen contribuiu com 4,5 mil milhões de euros para o lucro líquido de 2022, contra os 4,6 mil milhões de euros no ano fiscal anterior.

O presidente da Porsche SE, Hans Dieter Pötsch, considerou que 2022 foi um "ano económico de sucesso", que teve o seu auge com a aquisição de mais 25% das ações ordinárias da Porsche AG, que se cotou em bolsa no final de setembro do ano passado.

JS // CSJ

Lusa/Fim