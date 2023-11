De acordo com o comunicado hoje divulgado, a participação na Volkswagen contribuiu com 3.600 milhões de euros para o lucro neste período, abaixo dos 4.400 milhões de euros registados no ano passado.

O investimento realizado pelo fabricante de automóveis desportivos Porsche, o segundo maior da Porsche SE, gerou um uma contribuição de 236 milhões de euros para o resultado líquido no primeiro trimestre o ano fiscal, adianta.

O endividamento líquido da Porsche SE ascendia a 5.800 milhões de euros até setembro, em virtude das dívidas adquiridas com a compra de ações pela holding do fabricante de automóveis desportivos Porsche para se cotar na bolsa em 2022, através de uma Oferta Pública de Venda (OPV).

No final de 2022, o endividamento situava-se em 6.700 milhões de euros, lê-se ainda no comunicado.

Para o final deste ano, a Porsche SE Porch mantém a previsão para o lucro líquido entre 4.500 milhões de euros e 6.500 milhões de euros.

É referido também que a Porsche SE espera que o lucro líquido deste ano se situe na metade inferior deste intervalo e prevê ainda que a dívida líquida se fixe entre 5.600 milhões e 6.100 milhões de euros.

