O lucro operacional em termos correntes, por sua vez, aumentou 20% para 5.650 milhões de euros, representando 42,1% do volume de negócios, em relação aos 40,5% contabilizados em 2022, refere o grupo Hermès em comunicado.

O volume de negócios da Hermès denotou um crescimento de 20,6% em valores absolutos e 15,7% excluindo o efeito das variações cambiais, para 13.427 milhões de euros.

Por segmento de negócio, as vendas de marroquinaria e produtos de couro e equitação aumentaram 16,7% em 2023, para 5.547 milhões de euros, de vestuário e acessórios subiram 28,2%, para 3.879 milhões, no caso da seda e têxteis cresceram 15,6%, para 932 milhões, na joalharia e produtos para o lar aumentaram 25,8%, para 1.653 milhões, nos relógios cresceram 23,2%, para 611 milhões.

Além disso é referido, que por áreas geográficas, as vendas no mercado francês aumentaram 20%, no resto da Europa também subiram 20%, nas Américas cresceram 21%, no Japão 26% e no resto da Ásia subiram 19%.

No final de 2023, o grupo de produtos de luxo tinham uma tesouraria líquida de 11.164 milhões de euros, contra 9.742 milhões de euros no ano anterior, depois de ter pagado 1.359 milhões de euros em dividendos, 316 milhões de euros em investimentos financeiros e 132 milhões de euros na recompra de ações.

JS // MSF

Lusa/Fim