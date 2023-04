O banco norte-americano, com sede em Nova Iorque, indicou que as receitas, entre janeiro e março deste ano, totalizaram 12.224 milhões de dólares, menos 5% face ao mesmo período do ano fiscal anterior.

A instituição financeira advertiu ainda para o facto de as receitas terem sido penalizadas com a perda de 470 milhões de dólares "em relação a uma venda parcial da carteira de empréstimos Marcus e a transferência do resto da carteira para venda".

O presidente executivo da Goldman Sachs, David Solomon, falando aquando da apresentação dos resultados financeiros, afirmou que "os acontecimentos ocorridos no primeiro trimestre atuaram como um teste de 'stress' da vida real, demonstrando a resiliência do banco e das maiores instituições financeiras do país", numa clara alusão à tempestade financeira que atingiu os Estados Unidos e que levou à falência de bancos regionais como o Silicon Valley e o Signature.

JS // CSJ

Lusa/Fim