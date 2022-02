"As vendas da Corticeira Amorim superaram, pela primeira vez, os 800 milhões de euros, atingindo 837,8 milhões de euros no final de 2021, uma subida de 13,2% face ao ano anterior", refere a empresa num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Segundo salienta, "todas as Unidades de Negócio (UN) registaram crescimentos significativos das vendas, tendo as vendas consolidadas superado os níveis de pré-pandemia de 2019 em 7,3%".

De acordo com a corticeira, "em 2021, as vendas foram penalizadas por uma evolução cambial desfavorável", sendo que, "excluindo este efeito, teriam subido 13,7%".

