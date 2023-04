Lucro da AstraZeneca sobe 438,52% para 1.973 ME no 1.º trimestre

A farmacêutica britânico-sueca AstraZeneca registou um lucro líquido de 2.181 milhões de dólares (1.973 milhões de euros) no primeiro trimestre, mais 438,52% do que no mesmo período de 2022, apesar de um recuo das receitas com a vacina contra a covid-19.