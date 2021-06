Contactada pela Lusa, fonte oficial da Revolut disse que o lucro bruto é a "diferença entre a receita que uma empresa tem em relação aos seus custos variáveis" e que a empresa apresenta este indicador (em vez de lucro líquido) devido a especificidades do seu negócio.

Já as receitas ajustadas subiram 57% para 261 milhões de libras (quase 305 milhões de euros), o que a empresa atribui ao aumento dos clientes.

O ano passado a empresa tecnológica de serviços financeiros (vulgarmente designada 'fintech') atingiu 14,5 milhões em clientes de retalho e 500 mil clientes empresariais (Revolut Business).

Em comunicado a empresa considerou que os resultados são "fruto da estratégia de adoção de clientes e desenvolvimento de produto, assim como de um rígido controlo de custos".

Segundo a Revolut, embora a crise pandémica "tenha reduzido o volume de pagamentos a partir de março, as perdas foram mais do que compensadas pelo crescimento em subscrições, investimentos e negociação e planos corporativos com a Revolut e Revolut Business".

Segundo o fundador e presidente executivo, Nikolay Storonsky, "as circunstâncias extraordinárias de 2020 criaram uma maior tendência para a gestão financeira a partir de plataformas digitais", pelo que a empresa continua a apostar no lançamento de produtos, quer para clientes do retalho quer para clientes corporativos.

