Macron apresentou hoje em conferência de imprensa, em Paris, as linhas gerais da sua visita a África que o vai levar ao Gabão, Angola, República Democrática do Congo (RDCongo) e República do Congo, países com os quais França pretende parcerias estratégicas.

De acordo com um documento da presidência francesa, Macron que chegará a Luanda após passar pelo Gabão, será acompanhado por responsáveis de topo de empresas francesas do setor agroalimentar, infraestruturas e energia "interessados em participar no desenvolvimento agrícola do país", da produção à distribuição.

Os empresários vão participar, juntamente com atores do setor privado angolano num fórum económico, em a presença do Presidente francês.

Além do setor privado, a cooperação franco-angolana em matéria agrícola passa por projetos de apoio a pequenas e médias explorações, através da Agência Francesa de Desenvolvimento, bem como formação profissional agrícola e revitalização da fileira do café.

Emmanuel Macron tem também na agenda o plano educativo, com destaque para a Escola 42 de Luanda, que vai abrir portas em abril, com formação superior em programação e informática aberta a todos, tendo como idade mínima a do acesso ao ensino superior.

O primeiro 'campus' da Escola 42 foi lançado em Paris em 2013, existindo atualmente 48 estabelecimentos em 27 países.

O projeto de Luanda nasceu em 2021 e vai dotar Angola de um 'campus' informático de primeiro plano, apoiado em equipamentos de qualidade.

A presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira, tinha anunciado na semana passada uma sessão solene em homenagem ao Presidente francês, em 02 de março, mas o dossier de imprensa do Eliseu não faz qualquer referência a essa matéria.

RCR // LFS

Lusa/fim