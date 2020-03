Londres e UE estudam retomar à distância negociações interrompidas por Covid-19 O governo britânico e a equipa negociadora da União Europeia (UE) estão a estudar a hipótese de retomar as negociações pós-Brexit por vídeo ou teleconferência, na sequência do adiamento da ronda prevista para esta semana devido à pandemia do Covid-19. economia Lusa economia/londres-e-ue-estudam-retomar-a-distancia_5e7100d52af29a198bb11cf3





Um porta-voz do governo disse que, devido às diretivas em vigor de restrições de viagem, não é possível realizar a ronda de negociações prevista para começar na quarta-feira, mas que Londres espera partilhar um esboço de um texto para um acordo de comércio e outros textos legais "num futuro próximo".

"Ambas as partes permanecem totalmente empenhadas nas negociações e mantemos contacto regular com a Comissão Europeia para considerar formas alternativas de continuar as negociações, incluindo a possibilidade de videoconferência ou teleconferência, além de explorar a flexibilidade da estrutura [da agenda] nas próximas semanas", indicou.

A primeira ronda das negociações sobre o futuro relacionamento entre o Reino Unido e a UE, na sequência da saída do país formalizada a 31 de janeiro, decorreu em Bruxelas entre 02 e 05 de março e a segunda ronda estava prevista para se realizar em Londres entre 18 e 20 de março.

Estavam previstas novas rondas em abril e maio, alternando entre as duas cidades, envolvendo dezenas de pessoas em cada equipa até uma cimeira de líderes para avaliar o progresso em junho para avaliar o progresso e decidir uma extensão do período de transição, que termina a 31 de dezembro.

Porém, o governo britânico reiterou hoje que não pretende pedir um prolongamento, pois aquela data "está consagrada na lei britânica".

