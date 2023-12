A Marinha de Guerra do Reino Unido (Royal Navy) "recebeu um relatório de um incidente nas imediações de Bab al Mandeb, a 30 milhas a sul do porto de Mokha, no Iémen", acrescentando ter sido registada "eventualmente" uma "explosão na água a cerca de duas milhas de um dos navios", sem dar mais detalhes.

Mais uma vez, Londres aconselhou os navios da marinha mercante a navegarem com "cautela" pela via marítima, uma das mais importantes do mundo.

Até ao momento, a ação não foi reivindicada.

Na sexta-feira, os grupos de navegação Maersk e Hapag-Lloyd anunciaram a suspensão temporária da navegação através do Canal do Suez e do Mar Vermelho, depois de vários navios terem sido atacados nos últimos dias ao largo da costa do Iémen.

Outros grupos de navegação aderiram à suspensão temporária sem especificar uma data para o reinício da navegação através desta rota.

Os Huthis lançaram várias rajadas de mísseis e 'drones' contra o sul de Israel nos últimos dois meses, bem como contra navios com bandeira israelita ou propriedade de empresas de Israel no Mar Vermelho e no Estreito de Bab al Mandeb.

A última sexta-feira foi o dia mais violento para a navegação internacional na zona, depois de pelo menos três navios terem sido atacados, dois dos quais reivindicados pelos Huthis, movimento apoiado pelo Irão.

