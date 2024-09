Estas posições foram hoje transmitidas aos jornalistas por Rui Tavares, depois de Maria Luís Albuquerque se ter manifestado indisponível para comparecer para falar sobre política europeia perante a Comissão de Assuntos Europeus, na sequência de um requerimento do Livre.

O antigo eurodeputado considerou que houve "desrespeito" e "falta de consideração" pela Assembleia da República da parte da ministra das Finanças dos governos de Pedro Passos Coelho e apontou que em pelo menos 13 Estados-membros há audições com os comissários designados pelos seus governos nos respetivos parlamentos nacionais "antes de irem ao Parlamento Europeu".

Neste contexto, o porta-voz do Livre questionou o primeiro-ministro, Luís Montenegro, se está "confortável com uma comissária designada que se recusa a vir ao parlamento do país que a vai designar para um dos cargos mais importantes da União Europeia".

"Isso é consistente com a defesa do interesse nacional e europeu?", questionou.

Depois, Rui Tavares adiantou que, na próxima semana, estará em Bruxelas.

"Certamente, uma das coisas que, infelizmente, lamentavelmente, terei de dizer é que a comissária designada por Portugal não aceita ser ouvida antes de tomar posse pelo próprio parlamento do seu país - e isso será uma das coisas que terei muita pena de dizer aos eurodeputados do Partido Verde Europeu", advertiu.

O deputado do Livre deixou ainda um aviso a Maria Luís Albuquerque, admitindo que ela "está a pôr o carro à frente dos bois e pode mesmo ficar pelo caminho", não sendo empossada comissária europeia.

"Se Maria Luís Albuquerque pensa que a tomada de posse termina a partir do momento em que o Governo a designa, está enganada, porque, em quase todos os mandatos, o Parlamento Europeu tem chumbado comissários e comissárias designadas. E a maioria - como nós vimos aliás com a própria presidente da Comissão, Ursula von der Leyen - não é larga. E cada grupo político do Parlamento Europeu faz diferença e certamente os Verdes Europeus também farão diferença com atitudes destas", acrescentou.

