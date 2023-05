O número de carreiras marítimas diárias entre as duas regiões administrativas especiais aumentou este mês para cerca de 80, revelou ao canal chinês da Rádio Macau da Teledifusão de Macau a subdiretora da DSAMA, Tong Iok Peng.

A responsável apontou ainda que as companhias responsáveis pela ligação vão ajustar as carreias consoante a procura.

Após anunciar, no final do ano passado, o levantamento da maioria das medidas de prevenção e contenção da covid-19, após quase três anos de rigorosas restrições, Macau retomou no final do ano passado as ligações marítimas entre Macau e o aeroporto de Hong Kong.

Já em janeiro foi a vez de regressarem as ligações entre o terminal marítimo de passageiros da Taipa e o de Sheung Wan, com cerca de dez carreiras de ida e volta.

CAD/JYW (VQ) // PJA

Lusa/Fim