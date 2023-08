"Só pode ser atitude de um Governo não credível, irresponsável, sem norte, aprovar uma tabela salarial que de forma sistemática é revista e mal implementada, o que indicia uma má opção de gestão da coisa pública", acusou o presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo, maior partido da oposição), no discurso de abertura da quinta sessão ordinária do conselho nacional, que se reúne hoje em Maputo.

Um problema com o sistema informático e no enquadramento dos funcionários do Estado em Moçambique, no âmbito da implementação da nova TSU, está a provocar atrasos no pagamento de salários à Função Pública, afirmou, em julho, o Governo, afetando vários setores, nomeadamente as forças de segurança.

"A TSU foi aprovada com o único propósito de enganar os funcionários, razão pela qual se mostra insustentável", criticou Ossufo Momade, insistindo que os funcionários públicos moçambicanos sentem os seus "efeitos nefastos" e que a mesma "se transformou num autêntico flagelo social".

O Ministério da Economia e Finanças moçambicano divulgou na segunda-feira que pagou os salários de 99% dos funcionários e agentes do Estado em julho, numa altura em que vários setores se queixam de atrasos face à nova tabela salarial.

"Para o mês de julho, já foram pagos 99% dos funcionários e agentes do Estado civis", declarou Manuel Matavel, diretor nacional de Contabilidade Pública, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Segundo o diretor de contabilidade, o remanescente de funcionários não recebeu os salários porque não fez a prova de vida e alguns foram recentemente admitidos, estando a ser pagos por vias alternativas "pois não tinham sido cadastrados nos sistemas".

A implementação da nova tabela salarial na função pública está a ser alvo de forte contestação por parte de várias classes profissionais, com destaque para os médicos, juízes e professores.

No sábado, o comandante-geral da polícia moçambicana, Bernardino Rafael, disse estar ciente das consequências negativas do atraso de dois meses no pagamento de salários dos agentes, pedindo "calma e um voto de confiança" à corporação.

"Eu estou ciente de tudo isso", vincou o comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), reconhecendo que há "alguma coisa errada" na aplicação da nova tabela salarial, mas que está a ser corrigida.

A TSU foi aprovada em 2022 por forma a eliminar assimetrias e manter a massa salarial do Estado sob controle a médio prazo, mas o arranque fez disparar os salários em cerca de 36%, de 11,6 mil milhões de meticais/mês (169 milhões de euros/mês) para 15,8 mil milhões de meticais/mês (231 milhões de euros/mês).

A nova matriz salarial no Estado tem 21 níveis, entre 8.756 e 165.758 meticais (entre 134 e 2.580 euros), em vez de 103 escalões, como ocorria anteriormente.

PVJ (LYN) // JH

Lusa/Fim