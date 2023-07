"O concurso [público internacional] foi hoje lançado e nós esperamos ter máquinas no terreno no final do próximo ano", disse o ministro das Infraestruturas, João Galamba, em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), em Lisboa.

O ministro da tutela considerou que esta é "a intervenção mais relevante no IP3" e "uma obra desejada há muito pelas populações locais e pela região".

Em causa está a ligação "entre Santa Comba Dão e Viseu, com perfil de auto-estrada", ou seja, duas faixas de cada lado.

"Terminaremos estas intervenções no IP3 com mais de 85% com perfil de auto-estrada e uma percentagem muito reduzida, por impossibilidade física de duplicação, sem ser com duas faixas de cada lado", detalhou.

O Governo prevê a adjudicação da obra durante o verão do próximo ano, enquanto o prazo de execução estará dependente da disponibilidade para introduzir maiores ou menores constrangimentos no trânsito local, segundo João Galamba, que garantiu que a "negociação" será feita com a região.

"O nosso objetivo é ter a obra pronta o mais rapidamente possível", disse.

AAT // EA

Lusa/Fim