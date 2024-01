"O consumo, em todo o mundo e não apenas na zona euro, continua a ser uma força importante para o crescimento, mas os ventos favoráveis de que beneficiámos estão a desaparecer gradualmente", afirmou Christine Lagarde, durante um debate sobre a economia mundial no encerramento da reunião do Fórum Económico Mundial.

Lagarde considerou também que o mercado laboral "permanece tenso, mas menos do que antes" e que "o excedente de poupança que existia em quase todas as economias avançadas está a diminuir" seguindo perto de "quase zero".

"Se combinarmos estes dois fatores, menos rigidez no emprego e menos poupança, é evidente que o consumo já não é uma força tão poderosa como era", observou.

Christine Lagarde agradeceu a sua inclusão no painel de encerramento do Fórum de Davos, mas salientou que não podia falar das coisas a que dedica 100% do seu tempo.

"Temos reunião de política monetária na quarta e na quinta-feira e durante a semana anterior não posso falar do que faço", justificou, em alusão às regras do BCE.

Sobre os desafios para a competitividade europeia que eventos como a possível vitória de Donald Trump nas presidenciais norte-americanas de novembro colocam, Lagarde defendeu que "a melhor defesa é o ataque", sublinhando a importância de contar com um mercado forte, "ter um verdadeiro mercado único".

EO // JNM

Lusa/fim