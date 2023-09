Numa intervenção nos "Encontros Mediterrânicos", um evento que decorre em Marselha, Lagarde lamentou que, apesar de partilharem uma história comum, os países mediterrânicos tenham agora "baixos níveis de intercâmbio comercial e cultural".

Christine Lagarde defendeu que uma das formas de fortalecer os laços é aproveitando o potencial do Mediterrâneo para avançar na transição ecológica: primeiro estabelecendo uma ligação no gás e no futuro com energia solar e eólica.

"Isso traria segurança energética à costa norte do Mediterrâneo enquanto se promove o crescimento e a inclusão na costa sul", destacou.

EO // JNM

Lusa/fim