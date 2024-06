KKR vai exercer direito de conversão de obrigações em ações e fica com 82% da Greenvolt

O fundo norte-americano Kohlberg Kravis Roberts (KKR), que lançou uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) à Greenvolt, vai, através do GV Investor Bidco, converter as obrigações em ações, ficando com uma posição de 82% na empresa.