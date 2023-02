Num comunicado conjunto, os ministros ucranianos dos Negócios Estrangeiros, Dmytro Kuleba, e das Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, denunciaram que o processo de inspeção de navios carregados com produtos ucranianos ao passar pelo Estreito de Bósforo é deliberadamente retardado por representantes russos.

"Todos os dias, fazem-se apenas metade das dez inspeções planeadas", afirmaram os dois ministros ucranianos.

Como resultado, cerca de 140 embarcações estão na fila para a inspeção, a grande maioria delas há mais de um mês, prosseguiram Kuleba e Kubrakov, enfatizando que "a segurança alimentar dos países que dependem das exportações de produtos agrícolas ucranianos está ameaçada".

A declaração destacou ainda que, ao interferir na operação do 'corredor de cereais', a Rússia está a aproveitar a situação para expandir as suas operações comerciais no Mar Negro, razão pela qual, denunciaram, o volume de tráfego de carga russo superou em 2022 os níveis de 2021.

Ao mesmo tempo, prosseguiram, os navios comerciais russos não são inspecionados no Bósforo, o que lhes permite transportar material militar destinado à guerra na Ucrânia.

Por todas essas razões, o Governo ucraniano instou as Nações Unidas e a Turquia, como fiadores da iniciativa do 'corredor dos cereais', a exigir que Moscovo pare de dificultar as operações ucranianas, que desbloqueie o transporte comercial dos portos ucranianos e ponha fim à tentativa de "armazenar alimentos ".

Domingo, o Kremlin rejeitou prolongar novamente o pacto para a exportação de cereais, que expira em março, caso não sejam levantadas as sanções que pesam sobre o comércio de produtos agrícolas russo.

"Sem resultados tangíveis no cumprimento do memorando Rússia/ONU, a conceção do pacote de acordos de Istambul e a própria prorrogação do documento ucraniano não são convenientes", disse Sergei Vershinin, vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo.

JSD // APN

Lusa/Fim