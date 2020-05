A OAM reagia a um acórdão do plenário do Tribunal de Administrativo (TA) de 30 de dezembro de 2019, no qual este órgão judicial nega provimento a um recurso dos advogados e acusou o tribunal de se ter concentrado em "assuntos marginais".

O recurso opunha-se à rejeição pelo TA de um pedido de anulação do Direito de Uso e Aproveitamento de Terra (DUAT) atribuído à petrolífera norte-americana para implantação das infraestruturas de liquefação e exportação de gás natural, projeto entretanto vendido à francesa Total, numa área de 6.475 hectares.