Segundo o Banco de Portugal (BdP), "em março, a taxa de juro média dos novos depósitos a prazo de particulares aumentou de 0,65% para 0,90%, o que representa uma subida de 0,25 pontos percentuais em relação a fevereiro".

"Esta é a maior subida desde outubro de 2011, embora Portugal mantenha o segundo valor mais baixo entre os países da área do euro", salienta.

De acordo com o banco central, os novos depósitos com prazo até um ano foram remunerados, em média, a 0,88% (0,56% em fevereiro), o valor mais alto desde março de 2015.

Já a remuneração média dos novos depósitos de um a dois anos foi de 1,12% (1,15% em fevereiro) e a dos novos depósitos acima de dois anos de 0,79% (0,54% em fevereiro).

Em março, o montante de novos depósitos a prazo de particulares totalizou 7.563 milhões de euros, mais 1.663 milhões do que no mês anterior, tendo os depósitos com prazo até um ano representado 81% dos novos depósitos.

No que se refere aos novos depósitos a prazo de empresas, apresentaram em março uma remuneração média de 1,98%, registando, pelo segundo mês consecutivo, um aumento superior a 0,4 pontos percentuais. Esta taxa tinha sido de 1,05% em janeiro e 1,50% em fevereiro.

Segundo o BdP, estes novos depósitos totalizaram 6.745 milhões de euros em março, mais 2.844 milhões do que no mês anterior, tendo 98% destes sido aplicados em depósitos a prazo até um ano.

