Numa nota divulgada hoje, a coordenadora da estrutura que representa os jovens, Rita Matias, desafia os participantes a "refletir sobre o futuro do 'velho continente' e das instituições europeias".

O tema desta edição, que decorrerá em Cascais, será "Quo Vadis Europa?" ('Para onde vais Europa?', numa tradução livre).

"Refletiremos durante três dias sobre que futuro queremos para a Europa e em que moldes se pode e deve operar a transformação que preconizamos", refere a dirigente.

Rita Matias destaca "a pertinência" do tema, realçando que a União Europeia caminha "a passos largos para as eleições" de junho do próximo ano.

"Mas há uma razão mais profunda do que esta, é que boa parte da legislação aplicada no nosso país, ainda que disso não nos apercebamos, emana de Bruxelas e não de S. Bento", sublinha.

A também deputada do Chega refere que a Academia Política de Verão "funcionará como uma simulação do Parlamento Europeu", prevendo-se também trabalhos em grupo e 'workshops', e a elaboração de propostas.

De acordo com o programa, a Academia Política de Verão da Juventude Chega arranca, no primeiro dia, com uma visita à Assembleia da República.

A sessão de abertura, que vai decorrer na Sala do Senado do parlamento, vai contar com intervenções de Rita Matias e de outros dirigentes do partido, como os reitores da III Academia Política de Verão, Diogo Pacheco de Amorim e Ricardo Regalla.

O presidente do Chega, André Ventura também se dirige aos participantes na abertura desta iniciativa.

Ainda durante a tarde, está prevista uma palestra sobre "O futuro da direita europeia", com a professora universitária Teresa Nogueira Pinto, e à noite a apresentação do livro "Tsunami - Trump, Trumpismo e a Europa", do ex-presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento, Vasco Rato.

O segunda dia da III Academia Política de Verão do Chega conta com palestras do constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia (A Constituição Portuguesa, a União Europeia e o futuro), do advogado e professor universitário António Pinto Pereira (União Europeia: significado, contradições e futuro), do vice-presidente do Chega e do professor universitário José Bento da Silva (O aparente triunfo do pensamento mágico em política), além de 'workshops'.

No último dia da iniciativa está prevista a simulação de uma sessão plenária do Parlamento Europeu, com intervenções do deputado e presidente da distrital de Lisboa do Chega, Pedro Pessanha, e do dirigente da Juventude do Chega Frederico Tropa, seguindo-se período de debate.

O encerramento fica a cargo de Rui Cardoso, dirigente da Juventude e diretor nacional da formação, António Tânger Corrêa, vice-presidente do Chega, e Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega.

FM // SF

Lusa/Fim