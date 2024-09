As jornadas, que vão decorrer na Assembleia da República, terão como tema "Um Orçamento do Estado para resolver os problemas das pessoas", e contarão na abertura, segunda-feira de manhã, com os líderes parlamentares dos dois partidos, Hugo Soares (PSD) e Paulo Núncio (CDS-PP).

No encerramento, na terça-feira à hora de almoço, haverá intervenções dos presidentes do CDS-PP, Nuno Melo, e do PSD, Luís Montenegro.

Pelo meio, em cinco painéis entre segunda e terça-feira, falarão todos os 17 ministros do Governo, incluindo novamente Nuno Melo, na qualidade de ministro da Defesa.

