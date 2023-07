O município de Oleiros, no distrito de Castelo Branco, decidiu antecipar a realização da XXI edição da Feira do Pinhal uma semana para tentar "maximizar a eficiência do certame, satisfazendo a oferta e a procura".

"A antecipação da data da Feira do Pinhal foi concertada com as várias entidades do nosso concelho e aprovada por unanimidade no executivo municipal", frisou o presidente da Câmara de Oleiros, Miguel Marques.

A edição de 2023 do certame vai assinalar as comemorações dos 400 anos do Descobrimento do Tibete pelo Padre António de Andrade, jesuíta nascido em Oleiros.

À entrada do recinto, o Pavilhão Institucional irá contar com a presença de 38 instituições.

"Ao longo de duas décadas, o certame posicionou-se pela sua grande capacidade de atração de expositores de qualidade, ligados ao artesanato e à produção agroalimentar, o que tem atraído os mais exigentes colecionadores e amantes da gastronomia", referiu a autarquia.

A Feira do Pinhal tem procurado, ano após ano, renovar a oferta e garantir a excelência dos expositores.

"A XXI edição manterá essa estratégia com a apresentação de novos expositores, artesãos de renome e qualidade reconhecida, com alcance nacional e internacional", salientou Miguel Marques.

A preocupação pelo bem-estar das várias gerações é uma premissa, bem como a valorização das tradições e do legado que se pretende deixar às gerações vindouras.

Neste âmbito, a feira volta a ter a marca de evento sustentável (ECOEVENTO), numa parceria estabelecida entre a Câmara de Oleiros e a Valnor, empresa responsável pela recolha, triagem, valorização e tratamento de resíduos urbanos na região.

O programa de animação dá ainda destaque aos grupos musicais do concelho de Oleiros, que irão atuar num espaço próprio, o Palco Raízes, no centro do recinto da feira.

Durante os quatro dias do certame vão passar pelo Palco Raízes os Grupos de Bombos do Vilar e de Cavaquinhos do Estreito, o Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros, o Grupo de Cantares da Universidade Sénior, o Grupo de Danças e Cantares Etnográficos do GAIO e a Banda da Sociedade Filarmónica Oleirense.

O município de Oleiros, a pensar nos mais jovens, tem ainda previstas atuações noturnas na zona de espetáculos dos DJ Valelo, Wilson Honrado e Petter Nox, Hugo Rafael, Pedro Simões by RFM, Sons do Zêzere, dupla Kiss kiss Bang Bang e DJ Shark.

