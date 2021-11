Nas operações eletrónicas que antecederam a abertura da bolsa nova-iorquina, as ações da J&J chegaram a subir 3,5%, mas uma hora após o início da sessão os ganhos eram mais moderados (1,40%).

"Depois de uma análise completa, o Conselho de Administração e a equipa dirigente consideraram que a separação prevista da divisão de 'saúde dos consumidores' é a melhor forma de acelerar os nossos esforços para servir doentes, consumidores e profissionais de saúde", declarou Alex Gorsky, atual líder da J&J, em comunicado.

A divisão que comercializa produtos de higiene, cremes e outros produtos teve um volume de negócios de 3,7 mil milhões de dólares no terceiro trimestre, ou seja, perto de 16% das receitas totais da J&J e vai dar origem a uma das empresas.

As outras atividades do grupo, produção e venda de equipamentos médicos, medicamentos com receita e vacinas, incluindo a vacina contra a covid-19, vão integrar a segunda empresa. Esta divisão deu origem a receitas de perto de 20 mil milhões de dólares de julho a setembro.

O anúncio desta divisão da J&J surge dias depois de uma outra grande empresa norte-americana, a General Electric, ter divulgado que prevê separar as suas atividades dando origem a três empresas diferentes.

A separação da Johnson & Johnson deverá concretizar-se dentro de 18 ou 24 meses.

