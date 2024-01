Os casinos arrecadaram 45,2 mil milhões de patacas (5,15 mil milhões de euros) no ano passado, no chamado jogo bacará VIP, um aumento de 445% em comparação com 2022, revelou a Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).

O segmento das grandes apostas terminou 2023 com receitas de 12,7 mil milhões de patacas entre outubro e dezembro, o valor mais elevado para qualquer trimestre desde 2019, antes do início da pandemia.

Isto após Macau ter removido em janeiro de 2023 todas as restrições à entrada de turistas, com o território a registar mais de 25,2 milhões de visitantes nos primeiros 11 meses do ano passado, quase cinco vezes mais do que em igual período de 2022.

Ainda assim, o jogo VIP permanece longe do nível registado em 2019, ano em que este segmento registou apostas no valor de 135,2 mil milhões de patacas (15,4 mil milhões de euros) e representava 46,2% das receitas dos casinos de Macau.

As grandes apostas, que se ficaram por uma fatia de 23,5% no último trimestre de 2023, foram afetadas pela detenção do líder da maior empresa angariadora de apostas VIP do mundo, em novembro de 2021.

O antigo diretor executivo da Suncity, Alvin Chau Cheok Wa, foi condenado em janeiro de 2023 a 18 anos de prisão por exploração ilícita de jogo e sociedade secreta, num caso que fez cair de 85 para 18 o número de licenças de promotores de jogo emitidas em Macau.

Em abril, o antigo líder de uma outra angariadora de apostas VIP em Macau, o Tak Chun Group, Levo Chan Weng Lin, foi condenado a 14 anos de prisão por crimes que vão desde o jogo ilegal ao branqueamento de capitais.

Pelo contrário, o bacará no chamado mercado de massas representou 60,4% do total das receitas do jogo em Macau em 2023, quatro vezes mais do que no ano anterior, atingindo 110,5 mil milhões de patacas (12,6 mil milhões de euros).

Os dados oficiais revelam ainda que as apostas em corridas de cavalos atingiram 199 milhões de patacas (22,7 milhões de euros) no ano passado, mais 3,1% do que em 2022, mas apenas 40,5% do registado antes da pandemia.

O Governo de Macau anunciou na segunda-feira que, após mais de 40 anos, o território vai deixar de ter corridas de cavalos a partir de 01 de abril, com a rescisão do contrato a pedido da concessionária por "dificuldades de exploração".

O advogado português Rui Cunha, membro da direção da Companhia de Corridas de Cavalos de Macau, S.A., disse que a empresa tinha um prejuízo acumulado de 2,5 mil milhões de patacas (284,8 milhões de euros).

O porta-voz do Conselho Executivo de Macau, André Cheong Weng Chon, disse que o Governo não irá realizar um novo concurso público e lembrou que também Singapura anunciou o fim das corridas de cavalos, após outubro deste ano.

