As ações da Jerónimo Martins fecharam a 19,54 euros na quarta-feira e hoje abriram a 17,50 euros, depois de a empresa ter anunciado, após o fecho do mercado, que os lucros caíram 29,1% no primeiro semestre.

Cerca das 12:30 em Lisboa, tinham sido feitas 11.671 transações que movimentaram 4.171.863 'papéis' da Jerónimo Martins e mais de 68,7 milhões de euros.

À mesma hora, o PSI descia 3,17% para 6.680,00 pontos, alinhado com as restantes bolsas europeias.

MC (ALN) // CSJ

Lusa/Fim