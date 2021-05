À margem de uma visita a um museu em Vila Franca de Xira, iniciativa inserida no 12.º Congresso da Juventude Comunista Portuguesa (JCP), Jerónimo de Sousa foi questionado sobre a convicção do Presidente da República de que o Orçamento para 2022 "possa passar com uma base de apoio similar" à do de 2021, então aprovado com votos a favor do PS e com a abstenção do PCP, PEV e PAN.

"O senhor Presidente da República sempre teve uma grande capacidade analítica, não acertando sempre, é uma análise como outra qualquer", considerou o líder comunista.

Jerónimo de Sousa salientou que, para o PCP, existe "uma questão central".

"Nós não estamos a discutir o futuro Orçamento para 2022, nós ainda estamos na fase da necessária concretização do que foi aprovado em 2021, não podemos queimar etapas, é necessário que o Governo assuma a responsabilidade de várias medidas ainda por concretizar", defendeu.

Para o líder comunista, "será precipitado, no mínimo, e ficará no plano analítico tentar discutir um orçamento que não existe e deitar borda fora muitas das questões económicas e sociais que foram aprovadas, muitas delas por proposta do PCP".

"Concretize-se aquilo que foi aprovado, venha então de lá a proposta de futuro orçamento, e perante o pano logo talharemos a obra", reforçou.

