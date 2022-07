O porta-voz do executivo japonês, Hirokazu Matsuno, disse que um funeral de Estado é apropriado por causa das "distintas contribuições" de Abe como o primeiro-ministro nipónico que mais tempo se manteve no cargo.

Matsuno sublinhou ainda a "excelente liderança e ações decisivas" de Abe em amplas áreas, incluindo recuperação económica, promoção da diplomacia com os Estados Unidos e reconstrução após o tsunami de 2011.

O porta-voz disse que o funeral será uma cerimónia não religiosa, realizada no Nippon Budokan, uma arena originalmente construída para as Olimpíadas de Tóquio de 1964 e que desde então se tornou um local popular para eventos culturais e desportivos.

O funeral religioso privado de Abe realizou-se na semana passada, num templo em Tóquio, com a presença de cerca de 1.000 pessoas, incluindo políticos e líderes empresariais.

Dirigentes estrangeiros serão convidados para o funeral de Estado de Abe, disse Matsuno, embora mais detalhes, incluindo o custo estimado e o número de participantes, ainda não tenham sido divulgados.

O líder do partido comunista japonês, Kazuo Shii, já se opôs à ideia, dizendo que tais planos implicariam o "apoio total do Governo às opiniões políticas do Sr. Abe, que na realidade estão largamente divididas entre o público".

A utilização dos impostos estatais para um funeral de Abe também não é consensual entre líderes de oposição.

Dezenas de pessoas protestaram hoje junto ao gabinete do primeiro-ministro. Um líder da oposição, Mizuho Fukushima, disse que a decisão não foi baseada num consenso público, não tem base legal e deve ser descartada.

Na quinta-feira, um grupo civil que se opõe aos planos para o funeral de Abe pediu ao Tribunal Distrital de Tóquio para suspender a decisão do Governo, dizendo que um funeral patrocinado pelo Estado, sem a aprovação do parlamento, viola a Constituição japonesa.

O alegado atirador, Tetsuya Yamagami, de 41 anos, foi detido imediatamente depois do tiroteio e está sob interrogatório.

Segundo a polícia, o suspeito confessou aos investigadores ter matado Abe devido a rumores que associavam o antigo primeiro-ministro a uma "organização religiosa" que, segundo os meios de comunicação social, corresponde à Igreja da Unificação.

O suspeito, cuja mãe levou a família à falência doando cerca de 100 milhões de ienes (715 mil de euros) ao grupo religioso, pretendia vingar-se da organização.

