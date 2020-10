Em reunião hoje, em Hanói, o primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, e o primeiro-ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc, estabeleceram um acordo básico que permite ao Japão exportar equipamentos de defesa e tecnologia para o Vietname.

O Japão tem procurado nos últimos anos acordo deste tipo para fortalecer os laços com os países do sudeste asiático e sustentar a sua própria indústria de defesa.

Suga disse que a sua viagem de quatro dias ao Vietname, de onde segue para a Indonésia, foi fundamental para buscar cooperação económica e de segurança multilateral para conter o poder crescente dos chineses e proteger rotas marítimas em áreas disputadas do Mar do Sul da China.

"O Vietname é crucial para alcançar nossa visão de 'um Indo-Pacífico livre e aberto' e é nosso valioso parceiro", disse Suga numa conferência de imprensa após seu encontro com Phuc.

"O Japão, como uma nação do Indo-Pacífico, continuará a contribuir para a paz e estabilidade nesta região", complementou.

Suga disse que o Vietname, no centro da região, é o destino mais adequado para a sua primeira viagem ao estrangeiro como novo líder japonês.

Nenhum dos dois líderes mencionou o nome da China durante a conferência de imprensa.

Phuc disse que a paz e a estabilidade do Mar da China Meridional devem ser protegidas pelo estado de direito, não unilateralmente pela força ou ameaças.

"O Vietname reconhece que o Japão, uma das principais potências mundiais, está a contribuir ativamente com os seus esforços para manter a paz e a estabilidade na região e no mundo", disse Phuc.

O Japão já possui acordos de transferência de equipamentos de defesa com os EUA, Grã-Bretanha e Malásia, entre outros países, e o Vietname é o seu 12.º parceiro.

Detalhes de possíveis vendas de equipamentos não foram mencionados, mas Suga chamou o acordo de "um passo importante" para uma cooperação bilateral de defesa, dizendo que espera novos desenvolvimentos.

O Japão suspendeu parcialmente a sua proibição de transferência de equipamento e tecnologia militar em 2014 como parte dos esforços do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe para construir as capacidades de defesa do Japão.

Suga e Phuc assinaram outros acordos de cooperação em uma série de campos económicos e em medidas antiterrorismo.

Os dois lados também concordaram em aliviar as proibições de entrada e permitir visitas de negócios de curto prazo e reabrir voos entre o Vietname e o Japão.

As viagens entre os dois países foram fortemente restringidas devido à pandemia do novo coronavírus, mas Tóquio e Hanói conseguiram estabilizar de alguma forma os surtos de covid-19.

Suga também prometeu dar apoio aos trabalhadores vietnamitas no Japão afetados pelo impacto da pandemia na economia. Os vietnamitas correspondem a mais da metade dos trabalhadores estrangeiros que o Japão aceitou nos últimos anos para compensar o declínio e envelhecimento da população.

O Japão é um dos principais parceiros comerciais do Vietname, com comércio bilateral de 28,6 mil milhões de dólares (24,3 mil milhões de euros) até agora neste ano. O Japão também é o maior doador de ajuda internacional do Vietname, fornecendo 23 mil milhões dólares (19,5 mil milhões de euros) em 2019 e respondendo por mais de um quarto dos empréstimos estrangeiros do Vietname.

Em agosto, o Vietname concordou em comprar do Japão seis barcos de patrulha da guarda costeira no valor de 345 milhões de dólares (293,4 milhões de euros).

O país está a tentar melhorar as suas defesas marítimas perante o contínuo desenvolvimento e militarização de ilhas artificiais em águas contestadas do Mar da China Meridional pela China.

O progresso nas negociações entre a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e a China sobre as disputas parece estar parado.

O predecessor de Suga, Abe, também escolheu o Vietname como o primeiro país que visitou após assumir o cargo.

Suga é o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar o Vietname desde que o país fechou suas fronteiras para conter a covid-19.

CSR // FPA

Lusa/Fim