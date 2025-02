De acordo com dados oficiais, o número de turistas que passou pelo território semiautónomo chinês só foi superado por agosto, mês que registou mais de 3,65 milhões de visitantes.

No entanto, segundo a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos, mais de 59% dos visitantes (2,16 milhões) chegaram em excursões organizadas e passaram menos de um dia na cidade.

Em 2024, o Governo Central divulgou uma série de medidas de apoio a Macau, como o aumento do limite de isenção fiscal de bens para uso pessoal adquiridos por visitantes da China.

Ao mesmo tempo, as autoridades chinesas alargaram a mais 10 cidades da China a lista de locais com "vistos individuais" para visitar Hong Kong e Macau.

Além disso, desde 01 de janeiro que os residentes da vizinha cidade de Zhuhai podem visitar Macau uma vez por semana e ficar até sete dias.

Em resultado, a esmagadora maioria (91,3%) dos turistas que chegaram a Macau em janeiro vieram da China continental ou Hong Kong, enquanto apenas 241 mil foram visitantes internacionais.

Janeiro ficou perto de fixar um novo recorde, apesar do número de pessoas que visitaram Macau durante a chamada 'semana dourada' do Ano Novo Lunar ter sido 3,5% menor do que no mesmo período de feriados de 2024.

De acordo com dados da Polícia de Segurança Pública de Macau, entre 28 de janeiro e 04 de fevereiro entraram na região 1,31 milhões de turistas, uma média diária de 163.700.

Em 17 de janeiro, a diretora dos Serviços de Turismo de Macau (DST), Maria Helena de Senna Fernandes, disse que esperava uma média diária de 185 mil visitantes durante a 'semana dourada'.

No mesmo dia, Senna Fernandes disse que Portugal pode ajudar Macau a atrair no futuro mais visitantes vindos do resto da Europa.

A dirigente deu como exemplo a reunião semianual da Confederação Europeia das Associações de Agências de Viagens e Operadores Turísticos (ECTAA, na sigla em inglês), que se irá realizar em Macau, em junho.

"Foi através da APAVT [Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo] que nós fomos apresentados à ECTAA", sublinhou Senna Fernandes.

"Embora vá ter menos do que 100 pessoas, eles representam, no todo, 80 mil agências de viagens de toda a Europa", sublinhou a dirigente.

Senna Fernandes disse ainda esperar que Macau possa receber entre 38 e 39 milhões de visitantes este ano.

Em agosto, a dirigente apontou como meta mais de três milhões de visitantes internacionais em 2025.

Macau recebeu no ano passado 34,9 milhões de visitantes, mais 23,8% do que no ano anterior, mas ainda longe do recorde de 39,4 milhões fixado em 2019, antes da pandemia.

VQ // VM

Lusa/Fim